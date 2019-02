Potenziale der Jugendlichen werden bestmöglich gefördert

Tauberbischofsheim.Die Ausbildung bei VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken ist hervorragend. Dies belegt das Dualis-Zertifikat „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ der IHK Heilbronn-Franken, das VS zum zweiten Mal in Folge erhalten hat.

Anspruchsvolles Audit

Der Zertifizierung ging ein anspruchsvolles Prüfungsverfahren voraus. Externe Auditoren schauten sich die Ausbildungsabläufe bei VS detailliert an und sprachen mit den Ausbildern, den Auszubildenden und Mitarbeitern aus den Fachabteilungen. In allen fünf beurteilten Bereichen überzeugte VS das Gremium. Dazu gehören die Gewinnung von Auszubildenden, ihre Einführung in den Betrieb, die Durchführung der Ausbildung, die Prüfungsvorbereitung sowie der Übergang in den Betriebsprozess.

Bei der Verleihung des Dualis-Zertifikates beglückwünschte Michael Hilsmann, Ausbildungsberater der IHK Heilbronn-Franken, die Ausbildungsverantwortlichen und das Unternehmen. VS gehöre damit zu dem kleinen Kreis von 86 ausgezeichneten Ausbildungsbetrieben bei insgesamt 2500 Ausbildungsbetrieben im Kammerbezirk, so Hilsmann.

Auszeichnung ist Verpflichtung

Das Zertifikat bestätige, dass VS eine moderne, hochwertige Ausbildung biete, bei der sich Azubis wohlfühlen, in ihren Potenzialen bestmöglich gefördert werden, diese entwickeln und in den Betrieb einbringen können.

„Wir freuen uns über die Auszeichnung, sehen sie aber auch als Verpflichtung, unser Ausbildungskonzept immer weiter zu optimieren“, sagte Geschäftsleiter Steffen Weis, der bei VS unter anderem den Personalbereich sowie die kaufmännische Ausbildung leitet.

Wichtige Impulse

Dies betonte auch Alexander Ille, Geschäftsleiter Unternehmensplanung und bei VS für die technische Ausbildung verantwortlich.

„Wir stellen uns dem Audit nicht aufgrund des Zertifikats, sondern weil wir uns dank der Impulse der Auditoren weiter verbessern können“, so Ille. wod/vs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019