Preisträgerkonzert bei der Sparkasse

Tauberbischofsheim.Ein Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ findet am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr in der Sparkassen-Kundenhalle in Tauberbischofsheim statt.

Zahlreiche Stars der klassischen Musik haben bei „Jugend musiziert“ begonnen und wer weiß, welche Karriere vor den Gewinnern liegt. Dass sie ein außergewöhnliches Talent besitzen, haben sie vor der Jury bereits bewiesen. 21 Preisträger präsentieren ihr Können nun öffentlich.

Im Anschluss an das Konzert erhalten die Nachwuchsmusiker die Urkunden und Förderbeträge der Sparkassenstiftung Tauberfranken.

