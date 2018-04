Premiere des Weihnachtszaubers ein voller Erfolg

Anzeige

Dittigheim.Über 40 Mitglieder des Clubs 90 trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Vereinsheim. Bei den Neuwahlen gabe es kleine Veränderungen im Vorstand.

Nach der Begrüßung blickte der Vorsitzende Kevin Hammerich in seinem Rechenschaftsbericht auf das Vereinsgeschehen zurück. Das Jahr 2017 sei eines der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte gewesen. Dies zeigte sich durch 15 neue Mitglieder innerhalb des letzten Jahres, wodurch der Verein erstmals über 100 Mitglieder vorzeigen kann.Auf diesem Erfolg gelte es allerdings, sich nicht auszuruhen, sondern den Schwung an zukünftige Generationen weiterzugeben.

Schriftführer Rouven Hammerich gab einen Einblick in die Ereignisse des vergangenen Jahres. Zu den Highlights zählten ein Ausflug in den Europapark, das Hüttenwochenende in Blaubeuren oder die alljährliche Dschungelparty. Alle Veranstaltungen fanden einen regen Anklang. Der in diesem Jahr erstmals durchgeführte Weihnachtszauber in Kooperation mit anderen Vereinen unter der Federführung des Club 90 sei hierbei besonders hervorzuheben.