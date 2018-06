Projekte in der Region werden mit Fördermitteln unterstützt

Anzeige

Barrierefreier Zugang

Im Stadtteil Dittwar wird die Laurentiushalle einen barrierefreien Zugang erhalten, der mobilitätseingeschränkten Personen die Teilnahme an Veranstaltungen erleichtern soll. Ehrenamtliche von ortsansässigen Vereinen sowie Gemeindemitglieder werden sich bei der Umsetzung des Projekts beteiligen und tatkräftig mithelfen.

Auf eine fast 800-jährige Geschichte kann die Stadt Freudenberg am Main zurückblicken. Ein Stück dieser Geschichte zeigt das Burgmodel von Ludwig Weiser, das aus über 1750 Einzelteilen nachgebaut wurde und derzeit im Rathaus untergebracht ist. Im Freiluftmuseum, das im Burgweg seinen Platz finden wird, sollen das Modell und weitere Artefakte der Stadt in Szene gesetzt werden. Das Museum befindet sich im Freien und ist unmittelbar an der Zuwegung zur Burg jederzeit für Besucher zugänglich.

Gemäß dem Motto „Mobilität auf dem Lande – der Sportjugendförderverein Main-Tauber macht mobil“ soll der Verein ein neues Fahrzeug erhalten. Neben Sportvereinen werden die Busse des Fördervereins von Kindergärten, Schulen und Altenheimen genutzt.

Ehrenamtliche Fahrer führen im gesamten Main-Tauber-Kreis Transportfahrten für den im gesamten Main-Tauber-Kreis aktiven Sportjugendförderverein durch. Aus diesem Grund steht das Projekt in Kooperation mit der Leader-Aktionsgruppe Hohenlohe-Tauber. Der Beschluss der Nachbarkulisse, deren nächste Sitzung Ende Juni stattfinden wird, ist demnach abzuwarten.

Der Start in die zweite Halbzeit der Förderperiode 2014 bis 2020 war außerdem zentrales Thema der Ausschuss- und Mitgliederversammlung Anfang Juni.

Nach der Übergabe des Förderbescheids durch Minister Peter Hauk (MdL), stehen für die Region Badisch-Franken weitere 1,1 Millionen Euro EU-Mittel zur Förderung von innovativen Projektideen zur Verfügung.

Die Urkundenübergabe mit Bekanntgabe der Summe erfolgte bereits am 4. Juni in Stuttgart. Die Mittelverteilung im Rahmen der zweiten Tranche orientiert sich am bisherigen Umsetzungsstand jeder einzelnen Leader-Aktionsgruppe.

Der Auswahlausschuss hat in seiner Sitzung bereits das Budget für den nächsten Projektaufruf festgesetzt. Mit 350.000 € möchte man beim nächsten Projektaufruf mehr bzw. größeren Projekten die Möglichkeit geben, sich um eine LEADER-Förderung zu bewerben. Mehr Informationen zum nächsten Projektaufruf werden in Kürze bekanntgegeben.

