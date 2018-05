Projektwoche für Schülerinnen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Für Schülerinnen der achten und neunten Klassen aus dem Main-Tauber-Kreis bieten die Agentur für Arbeit und die Lernende Region Heilbronn-Franken in den Sommerferien von Montag bis Freitag, 30. Juli, bis zum 3. August, die Projektwoche „Mädchen und Technik“ (MuT) an.

Die Woche wird von Judith Raith vom Kolping Bildungswerk in Tauberbischofsheim organisiert und durchgeführt. Auf dem Programm stehen ein Workshop mit der Jugendtechnikschule Taubertal, ein Betriebsbesuch bei der Firma Roto Dach- und Solartechnologie GmbH, ein spannender Tag mit Experimenten im Bereich Glas und Metall am Berufsschulzentrum Wertheim sowie ein abwechslungsreicher Tag im Ingenieursbereich an der Dualen Hochschule in Bad Mergentheim.

Der Abschluss dieser Berufsorientierungswoche findet in der Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim statt. Das Projekt Coaching4future stellt seinen neuen Workshop „Wie Roboter laufen lernen“ vor. Alle Teilnehmerinnen erhalten nach Abschluss ein Zertifikat, das gut die zukünftigen Bewerbungsunterlagen ergänzt und mit dem man bei der Bewerbung punkten kann. Die Teilnahme ist kostenlos.