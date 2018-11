Qualität der Versorgung hat oberste Priorität

Tauberbischofsheim.„Wir sind dankbar, dass Tauberbischofsheim im ambulanten und stationären Bereich so gut aufgestellt ist,“ beurteilt Bürgermeister Wolfgang Vockel die Lage der Pflege in seiner Stadt. Die gute Zusammenarbeit aller Träger zeige sich nicht nur an einem regen Austausch der Träger untereinander und an ihrer Kooperation an den notwendigen Stellen, sondern auch an den seit 2016 alle zwei Jahre stattfindenden Fachtagen zu pflegerischen Themen, die mit großem Engagement und Aufwand organisiert werden.

Demenz und Palliativversorgung waren die beiden Themen, die bisher einem breiten und – wie die Besucherzahlen zeigen – hoch interessierten Publikum mit hochkarätigen Dozenten und einem vorrangigen Praxisbezug in Tauberbischofsheim geboten wurden. „Die Idee, dieses Mal das Thema Palliativversorgung aufzugreifen, hatten ursprünglich wir ambulanten Pflegedienste. Wir sehen einen zunehmenden Bedarf an einer fachlich guten und würdevollen palliativen Versorgung – gerade auch zu Hause,“ informiert dazu Claudia Grabs von Pflege Daheim. „Der Bedarf an professioneller Unterstützung zu Hause nimmt laufend zu, auch weil familiäre Strukturen in der heutigen Zeit verloren gegangen sind, Angehörige nicht mehr in ausreichender Zahl da oder überfordert sind,“ so Grabs weiter.

Die Leitungen und Pflegedienstleitungen der ambulanten Pflege in Tauberbischofsheim, der Sozialstation des DRK, der katholischen Sozialstation, von Pflege Daheim, von Pflege Mobil und der Mobilen Dienste der Evangelischen Heimstiftung, die für die Menschen in und um Tauberbischofsheim rund um die Uhr zur Verfügung stehen, treffen sich regelmäßig zum gegenseitigen Austausch. „Das ist wertvoll und wichtig“, weiß dazu die Pflegedienstleitung der katholischen Sozialstation, Christine Wahl.

„Neben einem fachlichen Austausch konnten wir das drängende Thema des Fachkräftemangels bei gemeinsamen Presseterminen mit dem CDU Fraktionsvorsitzenden Prof. Dr. Wolfgang Reinhart und der ehemaligen MdB Nina Warken ansprechen.“

Insgesamt sei der Kontakt sowohl zu den ehrenamtlichen Dienstleistern wie der Nachbarschaftshilfe oder dem Verein für Hospiz und Lebensbegleitung als auch zur ambulanten Pflege und den stationären Einrichtungen in Tauberbischofsheim und Umgebung sehr gut, berichten die Leitungen der jeweiligen Einrichtungen.

„Eine gute Überleitung von zu Hause in eine stationäre Einrichtung oder umgekehrt ist für uns als Träger – ambulant wie stationär – vor allem aber für den Kunden von hoher Wichtigkeit,“ so Marcel Hoffmann, verantwortlich für das Haus St. Josef in Königheim. Ein Umzug im hohen Alter sei für die Betroffenen ohnehin belastend, da müsse im gesamten Umfeld alles reibungslos klappen, sind sich die Führungskräfte einig.

Deshalb sei die gute Zusammenarbeit aller Träger in Tauberbischofsheim wichtig und wertvoll. Bei wachsendem Bedarf an Pflege und Betreuung der Senioren zu Hause oder in den zur Verfügung stehenden Einrichtungen stehe eine hohe Pflege- und Betreuungsqualität an oberster Stelle. Natürlich sei auch in Tauberbischofsheim der Fachkraftmangel und die Erschwernis, sich ehrenamtlich einzubringen, bereits angekommen.

Gute Arbeitsbedingungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, eine gute Führung und die Förderung der Ausbildung helfe jedoch, diesem wirksam zu begegnen, ohne sich gegenseitig Konkurrenz um Mitarbeiter zu machen. Auch hier sei die Offenheit untereinander ein Zeichen für die positive Zusammenarbeit. sp

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018