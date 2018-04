Qualitätsoffensive und neues Design

Anzeige

Distelhausen.Außerordentliche Brauqualität und besonderer Biergenuss waren schon immer die Markenzeichen der Distelhäuser Brauerei.

300 Kunden vor Ort

Das traditionsreiche Unternehmen aus dem Taubertal hat über 20 Sorten im Angebot. Künftig wird nun ein komplett neues Design sowohl die Wiedererkennbarkeit der Marke als auch die Vielfalt der Sorten kommunizieren. Und: Für die Bierliebhaber wird auf einen Blick erkennbar, welchen Charakter das Bier in der Flasche trägt und wie er es am besten genießen kann. Bei einer Veranstaltung in der „Alten Füllerei“ stellten die Geschäftsführer Roland Andre und Christoph Ebers den neuen Look rund 300 Kunden aus Gastronomie und Handel vor.

Slow Brewing Gütesiegel

Die neuen Etiketten bringen wesentliche Teile der Marke, Wappen und Schriftzug sowie die grüne Basisfarbe der Brauerei zusammen. Diese Kombination ist von nun an auf jeder Flasche zu finden. Anhand eines Farbcodes auf der Banderole lassen sich darüber hinaus auf einen Blick die Sorten erkennen und unterscheiden.