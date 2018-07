„Quotentürken“ holen sich den Sieg

Anzeige

Tauberbischofsheim.Auch in diesem Jahr war, wie schon viele Male zuvor, das Volleyballturnier ein Erlebnis, das die Schüler der gesamten Kaufmännischen Schule in der Sporthalle am Wört zusammenbrachte.

Eine Besonderheit im Rahmen des aktuellen Turniers war die von der SMV organisierte Stammzellentypisierung, die der Deutschen Stammzellspenderdatei Rhein-Neckar zugutekam. Diese setzen sich schon seit Anfang der 80er Jahre für die Knochenmark- und Blutstammzellspende ein. In diesem Zusammenhang ließen sich mehr als 50 Schüler sowie Lehrer in die Datenbank aufnehmen.

Im Volleyballturnier, das ebenfalls von der SMV organisiert und durchgeführt wurde, trafen zehn Mannschaften aufeinander. Sie boten im Laufe des Vormittags den Zuschauern eine erstklassige sportliche Darbietung. Für die nötige Stimmung in der Halle sorgten die Schüler mit Musik. Als Sieger ging das Schülerteam „VC Quotentürken“ aus dem Turnier. Das Lehrerteam, das ebenfalls um ein Weiterrücken kämpfte, belegte den dritten Platz.