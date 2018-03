Radeln und Wandern liegen weiter im Trend

Anzeige

Mit Messeverlauf zufrieden

Bei seinen Aktivitäten wurde der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ durch die Tourismus Wertheim, die Kurverwaltung Bad Mergentheim und durch den Winzerhof Wille aus Dittwar unterstützt. Beide Stadtvertreter waren mit dem Messeverlauf ebenso zufrieden.

Bad Mergentheim rückte zusätzlich das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt, Wertheim machte auf die Romantische Straße aufmerksam und der Winzerhof Wille auf das Weinland Taubertal und die Weinköstlichkeiten an der Weinstraße Taubertal. Neben der Ansprache potenzieller Gäste nutzte der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ die Gelegenheit, Medienvertreter über die aktuellen und die traditionellen Jahresangebote zu informieren.

Es wurden wieder zahlreiche Medienvertreter über das neue Schwerpunktthema „Taubertal kulinarisch erleben“ und die neu prädikatisierten Wanderwege informiert. Eingeladen wurde zu der in diesem Jahr geplanten Pressereise „Jüdische Kultur im Taubertal“.

Die Messetage zeigten einen durchweg guten Zuspruch. Besonders auffällig war, dass viele Gäste das Taubertal bereits kannten und über ihre positiven Erlebnisse zu berichten wussten. Viele möchten erneut ins Taubertal reisen.

„Über die anerkennenden Worte haben wir uns während der Messe-tage in Hamburg sehr gefreut und vor allem über die häufigen Aussagen, dass in diesem Jahr an die Tauber und an den Main gereist werden soll“, sagt Geschäftsführer Müssig zufrieden. tlt

