Radmuttern an Fahrzeug gelöst

Tauberbischofsheim.Im Bereich einer Tiefgarage in der St.-Lioba-Straße in Tauberbischofsheim wurden an einem Pkw rund herum die Radmuttern gelöst oder gar entfernt. Die Besitzerin bemerkte beim Fahren am Sonntagmittag ein komisches Geräusch.

In Tiefgarage geparkt

Bei einer Nachschau bemerkte sie, dass insgesamt acht Radmuttern gelöst waren und eine sogar gänzlich fehlte. Zuletzt hatte sie ihr Fahrzeug am Freitag in der Tiefgarage abgestellt.

Die Polizei Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen des Vorfalls, zumal die Garage nicht für jedermann zugänglich ist.