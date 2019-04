Randalierer trieben ihr Unwesen

Tauberbischofsheim.Unbekannte Randalierer trieben in der Straße „Im Taubenhausweg“ in Tauberbischofsheim ihr Unwesen.

Am vergangenen Wochenende rissen die Vandalen insgesamt sieben Mülleimer von ihren Ständern ab, wodurch diese beschädigt wurden. Anschließend nahmen die Täter die Papierkörbe mit und warfen sie – in der Nähe des Skater-Platzes – in den Brehmbach.

Vermutlich die gleichen Täter verbogen ein Schild des Gymnasiums. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.04.2019