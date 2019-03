Ratschläge zur Vorsorgevollmacht

Tauberbischofsheim.Der Kreisverband der Lebenshilfe im Main-Tauber-Kreis setzt seine kostenfreien Info-Veranstaltungen zu den Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsrecht fort. Wenn ein Mensch durch Krankheit, Unfall oder altersbedingt plötzlich seine Angelegenheiten nicht mehr regeln kann, stehen die Angehörigen oft vor dem Problem, wer ihn in seinen Angelegenheiten vertreten darf. Zum pflegenden Angehörigen kann man schneller werden als man glaubt. Auch Fälle von Altersdemenz nehmen zu. Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmt man in gesunden Tagen, wer die rechtlichen Interessen an eigener Stelle wahrnimmt, wenn man selber nicht mehr dazu in der Lage ist. Der Betreuungsverein informiert am Donnerstag, 28. März, von 19 bis 21 Uhr im Treffpunkt „Mittendrin“ am Marktplatz, Hauptstraße 43a (Eingang Manggasse) zu diesen Themen. Referent ist der Geschäftsführer des Betreuungsverein der Lebenshilfe, Diplom-Pädagoge und Generationenberater Thomas Heßdörfer. Voranmeldungen werden unter Telefon 09341/1568 beim Betreuungsverein der Lebenshilfe entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019