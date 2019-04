Tauberbischofsheim.„Gemeinsam mit rechtspopulistischen Abgeordneten ziehen viele Mitarbeiter in die Parlamente ein. Ihre politische Vergangenheit und ihre Einstellung zur Verfassung bleiben von der Öffentlichkeit meist unbeachtet. Die vom Staat finanzierte Infrastruktur der parlamentarischen Mitarbeiter kann dazu genutzt werden, rechtsgerichtete Ideologien zu verbreiten“, heißt es in einer Veranstaltungsankündigung des Netzwerks gegen Rechts Main-Tauber. Auf diese Gefahr möchten der DGB Nordwürttemberg und das Netzwerk gegen Rechts mit einem Vortrag der Journalistin Anna Hunger von der Wochenzeitung „Kontext“ zum Thema „Rechtsextreme in den Parlamenten – Wie schützen wir unsere Demokratie“ am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr im Technologie- und Gründerzentrum 1 in Tauberbischofsheim aufmerksam machen. Anna Hunger wird aus erster Hand über ihre Arbeit berichten. Der Eintritt zum Vortrag mit anschließender Diskussion ist frei.

