Regiobus stärkt ÖPNV

Tauberbischofsheim/Buchen.„Der öffentliche Personennahverkehr in der Region wird in Kürze durch eine neue Regiobuslinie nachhaltig gestärkt“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart. Einen Förderantrag für eine neue Buslinie von Tauberbischofsheim nach Buchen hat nun das Verkehrsministerium in Stuttgart positiv beschieden.

Kreise wachsen zusammen

„Durch diese neue Verbindung wachsen der Main-Tauber-Kreis und der Neckar-Odenwald-Kreis noch näher zusammen“, so der Abgeordnete. Gerade für Pendler auf dieser Strecke könne die Linie eine echte Alternative darstellen. Aber auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität könnten sich nun neue Möglichkeiten des Transports bieten. Da solche Busverbindungen durch private Anbieter meist nur defizitär angeboten werden könnten, fördert das Land Baden-Württemberg derartige Buslinien im ländlichen Raum. So können nun die Anbieter mit einem hälftigen Finanzierungsanteil des entstehenden Betriebskostendefizits rechnen. Die übrige Hälfte werde durch die Landkreise beigesteuert. „Das Förderprogramm „Regiobuslinien“ des Verkehrsministeriums hat bereits in der Vergangenheit segensreiche Auswirkungen für den ÖPNV der Region gebracht“, so Reinhart.

Lücke wird geschlossen

Nicht nur die Menschen der Ballungszentren seien auf eng getaktete Verbindungen bei Bus und Bahn angewiesen, auch die Bürger im ländlichen Raum hätten einen Anspruch auf angemessene Verkehrsmittel. Umso mehr freue er sich, dass mit der neuen Buslinie eine weitere Lücke ab dem 1. Januar 2019 im Regionalverkehr geschlossen werden könne. Die Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald hatten in ihren Kreistagen die weitere anteilige Finanzierung bereits auf den Weg gebracht. pm