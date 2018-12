Rentenniveau stabilisieren

Odenwald-Tauber.Ihre vierte Delegiertenversammlung im Jahr 2018 veranstaltete die IG Metall-Geschäftsstelle Tauberbischofsheim in der Tauberhalle in Werbach. Neben den üblichen Regularien wie dem Vortrag des Kassen- und Geschäftsberichts sowie interessanten Vorträgen, blickten die Delegierten auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im Besonderen freuten sich alle über die erheblichen Zuwächse von 647 neuen Mitgliedern in die Gewerkschaft.

Gut besucht waren die Informationsstände im Vorraum. Dort konnten sich die Delegierten während der Pausen über die „Metall-Rente“ und verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten informieren.

Gewerkschaftssekretär Harald Gans berichtete von einer positiven Entwicklung des Ortskassenbestands innerhalb der letzten Jahre und zeigte sich für Fragen der Delegierten offen.

„Ihr Betriebsräte könnt stolz auf Euch sein“, äußerte dann der erste Bevollmächtigte, Gerd Koch, in seinem Geschäftsbericht. „Dieses Jahr haben wir eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt“, erklärte er. Leider habe man zwar die gesetzte 8000er Marke an Mitgliedern in der Geschäftsstelle nicht erreicht, sei jedoch nur kurz davor. Mit Stand von Ende November seien es 7823 Mitglieder. „Es ist nun wirklich sehr realistisch, dass wir die historische Marke von über 8000 Mitgliedern in 2019 erreichen werden“, zeigte sich Koch optimistisch.

Im weiteren Verlauf seines Vortrags stellte er das Stimmungsbarometer der Betriebe vor, welches durch eine Umfrage der Metaller erworben wurde. Daraus ging hervor, dass in etwa zwei Dritteln der Firmen eine sehr gute bis gute wirtschaftliche Verfassung gegeben ist. Die Auftragslage sei zudem bei der Mehrheit der Betriebe gut – die meisten schauten positiv in die Zukunft. „Gut für alle Beschäftigten ist die Tatsache, dass die Unternehmen bereit sind, Investitionen vorzunehmen“, erläuterte Koch. Somit würden die Beschäftigungszahlen wohl weiter steigen. „2018 hatten wir seit ich hauptamtlich bei der IG Metall beschäftigt bin die beste Tarifrunde von allen bisherigen“, stellte er erfreut fest. 2019 müsse man auf die weitere Umsetzung der erlangten Ansprüche drängen. Die Themen Arbeitszeit, Personalplanung und Qualifizierung kämen an erster Stelle. Die Umsetzung der tariflichen Freistellungszeit sei eine Chance, wie durch Beteiligung der Beschäftigten gute betriebliche Lösungen in vielen Handlungsfeldern entwickelt werden können.

119 Eintritte von Auszubildenden

Der Sekretär für Jugend, Michael Perner, berichtete, dass 119 Eintritte von neuen Auszubildenden verzeichnet wurden. Potenzial für eine höhere Anzahl sei jedoch noch vorhanden. Hier bat Perner die Betriebsräte um Nachfassung. Die Jugendauszubildenden-Wahl stand 2018 ebenfalls an. „Besonders erfreulich sind einige neue JAV-Betriebe im Bezirk“, erklärte Perner. Mit der Entwicklung eines neuen Manteltarifvertrags Ausbildung unter dem Motto „Das Beste für alle“ sei die Jugend in der Gewerkschaft beschäftigt gewesen. Der alte „MTVA“ sei in jeder Hinsicht veraltet. „Einen Tarifvertrag ohne die Aufnahme der Dual-Studierenden werden wir nicht akzeptieren“, stellte er klar.

Über den Stand der Verhandlungen des möglichen Wegfalls von über 200 Arbeitsplätzen informierten Rainer Seifert, Conny Miltenberger und Harald Gans. Drei der „Sorgenkinder“ der Geschäftsstelle seien die Firma Bartec in Bad Mergentheim, das Unternehmen Real in Külsheim und der Betrieb Rauch Möbelwerke in Freudenberg. Hier unterstütze die IG Metall nach Kräften und vertrete vehement die Interessen der Arbeitnehmer.

Ein weiteres Thema, dem sich die IG Metall in Zukunft widmen möchte, ist die betriebliche Altersversorgung. Von der IG Metall Bezirksleitung Baden-Württemberg stellte Martin Sambeth die Kampagne dazu vor. „Die IG Metall will sich stark dafür machen, das Rentenniveau zu stabilisieren, Altersarmut zu verhindern und flexibel in den Ruhestand zu gehen. Ein klares „Nein zum Arbeiten ohne Ende“ wurde signalisiert. In den Gremien sollten nun Debatten stattfinden, die sich mit dem Thema auseinander setzen.

Der Vorschlag kam bei den meisten Delegierten gut an, jedoch wurde hier und da vermerkt, dass bei dem Vorhaben, nicht der Staat aus der Beteiligung an der Rente außen vorgelassen werden sollte.

Nach der Aussprache über die Berichte, der Revision der Kasse und der einstimmigen Entlastung des Vorstands, kam es zu einem abschließenden Höhepunkt. Mit Spannung erwartet wurde die Bekanntgabe des Siegers im Rennen um die meisten neu gewonnenen Mitglieder. Der Betriebsrat der Firma Grammer aus Hardheim landete auf dem dritten Platz mit 40 neuen Metallern. Den zweiten Platz teilten sich die Betriebsratsgremien der Betriebe Weinig in Tauberbischofsheim, Getrag in Rosenberg und Hilite in Seckach mit je 57 gewonnenen Mitgliedern. Mit Abstand wurde jedoch der Betriebsrat des Unternehmens Rauch Möbelwerke aus Freudenberg mit 80 neuen Mitgliedern zum Sieger gekürt und erhielt den Wanderpokal.

