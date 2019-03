Repertoire reichte von Klassik bis Pop

Ein breites musikalisches Spektrum boten die Talente der Richard-Trunk-Musikschule bei der Soirée in der Aula des Matthias-Grünewald-Gymnasiums.

Tauberbischofsheim. Klavier dominierte zwar das Musikschulpodium, da die jungen Pianisten weder beim Tag der offenen Tür noch beim Adventskonzert die Möglichkeit hatten, ihr Können unter Beweis zu stellen. Aber auch sie trugen mit ihren abwechslungsreichen Stücken zur Vielfalt und Farbigkeit des Konzerts bei.

Zunächst jedoch freute sich Schulleiter Johannes Wienand, dass eine so große Zahl Zuhörer sich zu dieser „Soirée“ in der Aula vom Mathias-Grünewald-Gymnasium eingefunden hatte. „Dieses Musikschulpodium ist schon zu einer guten Tradition geworden“, so Wienand weiter. „Hier können unsere jungen Musiker auch einmal vor Publikum zeigen, was sie im Unterricht schon alles erreicht haben.“ Den kleinen und größeren Künstlern, von denen einige zum ersten Mal in diesem Rahmen vor Publikum auftraten, wünschte er dann viel Erfolg, aber auch Spaß beim Spielen. „Musik soll unbedingt auch Freude machen,“ war ihm wichtig.

Neben dem Klavier boten Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug und E-Gitarre ein buntes Programm quer durch die Musikgeschichte mit Kompositionen von Bach bis Satie, von „klassischer“ Musik bis Rock und Pop, von eher einfachen Weisen bis hin zu schwierigen Kompositionen, die von den Mitwirkenden virtuos gemeistert wurden.

Da spürte man förmlich die Stimmung eines verregneten Tages bei den „Rainy days“ des zeitgenössischen Akkordeon-Komponisten Johann Zeller, ebenso wie seine irischen Impressionen bei den „Grüßen von der grünen Insel“. Ganz unterschiedlich präsentierten sich dann die Gitarren – mit einem spanischen inspirierten „Vals“ von Joep Wanders, barocken Stücken von dem „königlichen Gitarrenspieler“ Ludwigs XIV, Robert de Visée, und einem Popsong der Everly Brothers, wobei die Interpretin wunderbar den „Sound“ traf.

Dass Mozarts „Kleine Nachtmusik“ nichts von ihrer Aktualität verloren hat, bewiesen dann die Streicher: eine Musik voller Anmut, die so recht in die abendliche Stunde passte, und die mit viel Hingabe vorgetragen wurde.

Ja, und dann die zehn jungen Künstler am Klavier, die konnten alle ihr Publikum mit ihrem Können überzeugen. Und das nicht nur mit den früher „üblichen“ Komponisten wie etwa Schubert, Tschaikowski oder Mendelssohn-Bartholdi. Beeindrucken konnten die kleineren und größeren Pianisten auch mit Werken aus neuerer Zeit. Da konnte man dem „Katzenblues“ oder der „Romanze in Rock“ (von Wolf Mayer) wie auch dem Titelsong aus dem Film „Fluch der Karibik“ genussvoll zuhören, ebenso wie der impressionistisch inspirierten „Arietta“ (von Samuil Maikapar), der folkloristischen (russischen) Melodik Reinhold Glières „Auf den Feldern“ oder dem von afrikanischen Rhythmen beeinflussten „Odeon“ des Brasilianers Ernesto Nazareth. Keine Langeweile aufkommen ließen schließlich – trotz des diesmal etwas längeren Programms – das Kammerorchester, die Schlagzeuger sowie die Rockband mit ihren fetzigen Rhythmen. Da war zunächst, schwungvoll Piazollas temperamentvoller „Libertango“, der so manches Bein im Takt mitwippen ließ. Begleitet vom rhythmischen Klatschen des Publikums spielte man Tony Osbornes „Groovy Strings“. Zudem hatte Victoria Pohl noch eine Klavierstimme geschrieben, die von Annika Größlein hervorragend übernommen wurde. Eine besondere Freude war für Johannes Wienand gewesen, den Lehrer Hans-Jörg Hasis (Würzburg) für den Part des Kontrabasses im Kammerorchester gewinnen zu können.

Nach den Schlagzeugern, die mit Bassdrum, Toms, Snares und Rides ihr Auditorium beeindruckten, gab es schließlich noch Rock vom Feinsten: Punk-Rock mit „Basket Case“ von „Green Day“, das „We are all on drugs“ und das „Seven Nation Army“ von den „White Stripes“, wobei die Stimme der Sängerin einfach perfekt für dieses Genre passt. „Mozart und Rock – das gehört heute beides zur Musikschule“, erklärte Johannes Wienand zum Schluss, nachdem er nach dem Schlussbeifall noch einmal zu Wort gekommen war. „Und heute konnte man so richtig in Musik baden“.

Beim Konzert wirkten mit: Akkordeon: Xenia Kremer und Theresa Bauer (Lehrkraft). Gitarre: Annika Behringer, Luca Craciunescu, Niklas Winkler (Klasse Harald Hilpert).

Klavier: Elina Dehn, Loriel Fleming, Annika Größlein, Lisa Neidhart, Leni Uhl (Klasse Victoria Pohl) Michelle Fleming, Yasmina Kratzmüller, Alexandra Petras, Michael Stolz, Sandra Vegele (Klasse Natali Krasnoperowa)

Rockband: Muriel Withopf (Gesang), Till Werner (Gitarre), David Thoma (Percussion), Gereon Rodriguez (Bass und Leitung). Schlagzeug: Johannes Mayer, David Thoma (Klasse Oliver Trahndorff).

Streicher: Clara Reinhart, Magdalena Savelev, Victoria Vockel, Miriam Werner (Ltg. Johannes Wienand)

Das Kammerorchester der Musikschule unter der Leitung von Johannes Wienand. aba

