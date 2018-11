„Roadtrip“ mit Ahmad Karimi

Tauberbischofsheim.Eine Lesung mit Ahmad Milad Karimi findet am Dienstag, 13. November, um 19 Uhr im Gemeindehaus St. Bonifatius in der Kapellenstraße 2 in Tauberbischofsheim statt.

Ahmad Milad Karimi ist Professor für islamische Philosophie an der Uni Münster und stellt die Frage: „Und wenn es Gott nicht gibt?“

Der Autor lädt in Tauberbischofsheim auf einen theologischen Roadtrip ein. Wie kein Zweiter versteht es Ahmad Milad Karimi laut Veranstalter in seinem Vortrag „Warum es Gott nicht gibt und er doch ist“, unterschiedlichste kulturelle und religiöse Elemente miteinander zu verbinden.

Daraus entsteht eine atemberaubende und von neuen Gedanken überquellende Suche nach einem Gott, den es nicht gibt – oder vielleicht doch?

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018