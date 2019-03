Rockmusik für die gute Sache

Dittwar/Königheim.Nach der wilden Faschingszeit setzt das Team der Togohilfe Königheim und Neubrunn einen drauf: Am Samstag, 23. März, wird in der Dittwarer Laurentiushalle ab 20 Uhr wieder Live-Rockmusik vom Feinsten präsentiert. Die deutschen Partyrocker von „King Kongs Deoroller“ geben sich die Ehre, um beim „Pogo für Togo“ für den guten Zweck zu rocken.

Die Jungs aus dem Raum Heilbronn haben sich in den letzten Jahren deutschlandweit einen Namen gemacht, waren unter anderem mit den fränkischen Blödelrockern „J.B.O.“ auf Tour und zu Gast auf großen Festivalbühnen. Mit Songs wie „Zu alt für Rock’n’Roll“ oder „Claus Hipp“ strapazieren sie die Lachmuskeln und lassen dabei niemanden still stehen. Unterstützt werden sie unter anderem von „Wild Magic“, die bereits 2013 eine großartige Show abgeliefert haben. Abgerundet wird die Rock-Metal-Party mit „Sybille trag’ mich heim“. Die „fantastischen Sieben aus Königheim“ sind die Hausband des Festivals und zeigen sich beim „Pogo für Togo“ erstmals in neuer Besetzung.

Konkret werden wieder die Projekte der Togohilfe unterstützt. Im Mai wird der nunmehr neunte Hilfscontainer auf die Reise nach Westafrika gehen. Dafür werden Schulranzen, Mäppchen, Bleistifte, Radiergummis, Lineale, Scheren, Hefte, Papier, Holzfarbstifte, Wasserfarbkästen, Pinsel, Kugelschreiber, Geodreiecke, Zirkel, Spitzer, Schnellhefter, Ordner, Blöcke in allen Varianten, Kreide, Bücher in französischer Sprache, Büromaterial, Taschen (Jutetaschen, Sportbeutel), Fußbälle, Kindertrikots, Werkzeuge für Berufsschulen, Stofftiere und mehr gesammelt. Das „Pogo für Togo“-Festival beginnt am Samstag, 23. März, um 20 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019