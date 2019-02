Rollender Freizeitspaß auf gesperrten Straßen

Main-Tauber-Kreis.Der Autofreie Sonntag im „Lieblichen Taubertal“ findet am 4. August von 10 bis 18 statt. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Kommunen bereits zum 20. Mal anbieten können. Sie nimmt eine besondere Botschafterrolle für unsere Ferienlandschaft ein“, erklärt Landrat Reinhard Frank, Vorsitzender des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“.

In diesem Jahr wird die motorfreie Strecke im Norden von Tauberbischofsheim über Werbach und Wertheim bis nach Freudenberg am Main eingerichtet. „Wir rechnen wieder mit zahlreichen Radlern und Inlinern“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

Die Städte und Gemeinden entlang der motorfreien Strecke bieten wiederum Kurzweil. Es wird musikalische und kulinarische Angebote sowie Möglichkeiten für Kinder zum Spielen geben. Insgesamt herrscht beim Autofreien Sonntags immer eine fröhliche Stimmung. „Wenn der Wettergott mitspielt, rechnen wir wieder mit einigen Tausend Teilnehmern“, so Müssig.

Die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg wird die Westfrankenbahn beauftragen, an diesem Tag das Zugangebot zu verdichten. So können Radler ihre Tour auch mit dem Zug kombinieren und mit der Bahn entweder am Morgen zum Startort oder am Abend nach Hause gelangen.

Infos zum 20. Autofreien Sonntag gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, www.liebliches-taubertal.de. tlt

