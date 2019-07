„Rotaract“ spendet 3600 Euro

Tauberbischofsheim.Das Tierheim Bad Mergentheim ist zuständig für die Versorgung und Unterbringung der Fund- und Abgabetiere in seinem gesamten Einzugsgebiet. Somit hat das Tierheim eine erhebliche Bedeutung für den Tierschutz im Einzugsgebiet Main-Tauber-Kreis.

„Das Tierwohl liegt vielen Menschen am Herzen, so auch dem Rotaract Club Tauberfranken. Dieser möchte allen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern für die unermüdliche Arbeit zugunsten der Tiere danken und hat sich entschieden, dass ein Teil des im Laufe der letzten Jahre durch Aktionen wie den Weihnachtsmarktstand und dem Ausschank am Open-Air-Kino in Tauberbischofsheim gesammelten Geld dem Tierschutzverein Bad Mergentheim und Umgebung zu spenden. Es ist ein kleiner Beitrag dazu, dass die Tiere bestmöglich versorgt und untergebracht werden können“, sagt Nora Mechler, Mitglied des Rotaract Clubs Tauberfranken.

Die Hilfe des Rotaract Club (RAC) ist jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn das Tierheim muss dringend umziehen. Es ist marode und der Hang droht auf das Katzenhaus zu rutschen. Deswegen braucht das Tierheim ein geeignetes Grundstück und weitere finanzielle Hilfe, so die Vereinigung in ihrer Pressemitteilung. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019