Rund 200 Cartoons von Uwe Krumbiegel

Tauberbischofsheim.Knapp 300 Besucher haben sich bereits die 200 Cartoons von Uwe Krumbiegel beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal (hinter dem Rathaus) angesehen. Am kommenden Wochenende besteht letztmals die Möglichkeit, die Ausstellung bei freiem Eintritt zu besuchen.

Krumbiegels Blick geht gerne dahin, „wo das Berufliche auf das Private trifft. Alltagssituationen, expressive Gesichter zu minimalen Strichen und treffsichere Pointen aus allen Lebenslagen versammeln sich in seinen Zeichnungen“, heißt es in der Beschreibung zu seinem Buch „Die besten Cartoons des Uwe Krumbiegel“. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 27. Juli, von 10.30 bis 12.30 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, von 14 bis 18 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019