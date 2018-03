Rund 90 000 Überstunden und viel zu wenig Polizeibeamte

Anzeige

„Auf die jungen Kollegen müssen wir aber noch ein wenig warten. Bis dahin werden wir in unserem gesamten Zuständigkeitsbereich mit einem zielgerichteten Personal- und Ressourceneinsatz dafür sorgen, dass sich die Bevölkerung sicher fühlen kann – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag“, versprach der Polizeipräsident.

Frühestens 2020 steht das neue Personal zur Verfügung. „Bis dahin haben wir eine Durststrecke zu überwinden. Tatsache ist, dass wir in den nächsten beiden Jahren mit mehr Ab- als Zugängen leben müssen, ehe es dann hoffentlich zu einer deutlichen Aufstockung kommt“, sagte Becker bereits im Oktober im Rahmen eines Redaktionsbesuchs bei den FN in Tauberbischofsheim.

Aktuell sind für das Präsidium Heilbronn, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald fallen, mehr als 1400 Polizisten im Dienst. Das entspricht etwa sieben Prozent des „Gesamtpolizeikörpers“ von Baden-Württemberg. Die Beamten haben schon jetzt zusammen rund 89 000 Überstunden auf dem Konto. Engpässe gibt es in allen Bereichen. Wie groß die Lücken sind, verdeutlicht das Beispiel Kriminalpolizei. Deren Mannschaft nimmt derzeit 15,6 Prozent des Personals im Präsidiumsbereich ein. Der Landesdurchschnitt liegt bei 17 Prozent. Die Differenz entspricht laut Kripo-Chef Thomas Schöllhammer etwa 25 Beamten. „Wenn wir die hätten, könnten wir einiges mehr bewegen.“

Noch steht nicht fest, wie viele neue Kräfte das Präsidium aus der Ausbildung zugeteilt bekommt. Orientiert man sich aber an der prozentualen Verteilung, kann man in Heilbronn mit 120 bis 130 neuen Beamten rechnen. Dem gegenüber stehen allerdings rund 260 Polizisten, die innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre in den Ruhestand gehen. Obendrein gibt es im Personalbestand berufliche Veränderungen. Zum Beispiel wurde für die neue Polizeischule in Wertheim, wo ab Juli 300 Berufsanfänger ausgebildet werden, Lehrpersonal gesucht. „Dieses hat man bei uns gefunden. Auch mit diesen Kollegen verlieren wir jede Menge Erfahrung“, so Becker. Gleichzeitig freue er sich darüber, dass in Wertheim wieder ausgebildet werde. „Das ist gut und wichtig.“

Für die „Durststrecke“ bis 2020 hat Becker einen konkreten Plan: Das Stichwort lautet „Verlängerer“. „Ich will so viele Kollegen wie möglich dazu bewegen, ihren Pensionsantritt nach hinten zu verlegen, um so die Personalsituation zu entschärfen und die langjährige Erfahrung zu nutzen.“ Mehr als 50 „Verlängerer“ seien schon unter Dach und Fach. Das sei auf jeden Fall beruhigend.

„Die Qualität ist hoch. Wir haben richtig gute Leute. Und es gibt kein Risiko, denn ,Verlängerer’ haben keinen Einfluss auf die Personalplanung. Das Geld, das da vom Land investiert wird, ist gut angelegt“, stellte Becker im Gespräch mit den FN im Oktober klar. Es gehe darum, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung auf dem guten Niveau zu halten und weiter zu verbessern.“

Mit Blick auf das volle Überstundenkonto hofft Becker derweil auf politische Unterstützung: „Wir brauchen eine Lösung, die es ermöglicht, die Stunden auszubezahlen – zumindest zu einem Teil. Das würde die Situation deutlich entschärfen.“

Um räumliche Entlastung geht es beim geplanten Neubau des Präsidiums am Standort Heilbronn. Die Pläne gibt es schon lange, jetzt zeichnet sich eine Umsetzung ab: „Wenn alles normal läuft, ist Anfang 2019 der erste Spatenstich.“ Der Bezug des neuen Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Standort könne dann möglicherweise Ende 2020 erfolgen.

Der Handlungsbedarf sei in jedem Fall sehr hoch. Denn die aktuellen Bedingungen seien alles andere als ideal. Mit einem Neubau mit Führungs-, Lage- und großem Datenzentrum bekomme man bessere Möglichkeiten und Kapazitäten für ein noch professionelleres Arbeiten.

Bereits in wenigen Monaten, so Hans Becker, werde das neue Schieß- und Einsatztrainingszentrum am Standort Heilbronn in Betrieb genommen. Diese Maßnahme sei eine wichtige Bereicherung für alle Mitarbeiter des Präsidiums.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018