Rund um die Uhr Einsatzbereitschaft gezeigt

tauberbischofsheim.Die Jugendfeuerwehr Tauberbischofsheim veranstaltete von Samstag bis Sonntag wieder einen Berufsfeuerwehrtag. Erstmals wurde dieser mit vier Abteilungen aus dem Stadtgebiet von Tauberbischofsheim durchgeführt. So konnten am Samstag kurz nach 7 Uhr 21 Jungen und sechs Mädchen im Gerätehaus der Floriansjünger am Wörtplatz begrüßt werden.

Nach einer kurzen Ansprache und dem obligatorischen Überprüfen der Einsatzfahrzeuge begann der Tag mit einem Frühstück. Ähnlich dem Tagesablauf einer Wachabteilung bei einer Berufsfeuerwehr standen für die Jugendfeuerwehrleute neben theoretischer und praktischer Ausbildung auch Dienstsport in der Sporthalle und das Mitwirken bei der eigenen Verpflegung an. Unterbrochen wurde dieser Tagesablauf von zahlreichen Übungen, den „Einsätzen“ an diesem Tag.

Bereits kurz nach dem Frühstück mussten die ersten los, es galt eine Ölspur im Konversionsgebiet Laurentiusberg zu beseitigen. Die anderen Einsatzkräfte mussten sich nur kurz gedulden, bis auch sie zum Zug kamen: Am ehemaligen Munitionsdepot war eine große Mülltonne in Brand geraten und musste gelöscht werden.

Nach kurzer Verschnaufpause kam es zu gleich drei Alarmierungen innerhalb kürzester Zeit. Bei einem Fahrradsturz in Dittigheim galt es Kenntnisse in Erster Hilfe zu beweisen, in Distelhausen musste bei der Bergung einer Person aus dem ersten Stock unterstützt werden und in Nachbarschaft zur Kläranlage versperrte ein Baum die Fahrbahn. Noch vor dem Mittagessen wurde dann ein Verkehrsunfall mit einem Lkw gemeldet. Wie sich nach Beurteilung der Lage durch die Jugendlichen herausstellte wohl ein fehlerhafter Notruf. Also zurück auf die Wache und Essen fassen, man weiß ja nie, wann es weiter geht . . .

Die Schinkennudeln waren noch nicht verdaut, da ging es schon weiter: eine Scheune in Hochhausen war in Brand geraten, Personen im Gebäudeinneren vermisst. Zur Überraschung der Kinder warteten hier Familien und Freunden, da es sich um die obligatorische Schauübung handelte.

Schläuche wurden verlegt, der „Brand“ bekämpft und alle Vermissten routiniert aus der Scheune ins Freie gebracht und dort versorgt. Unter die zahlreichen Zuschauer mischten sich auch Feuerwehr-kommandant Michael Noe und Jugendfeuerwehrwart Ralph Kinzie, die den Eltern erklärten, was die Jugendlichen im vorliegenden Szenario erwartete und auf welche Hindernisse sie stießen.

Nach der Übung gab es großen Applaus, auch von Bürgermeister Wolfgang Vockel. Spontan übernahm dieser die Rechnung für ein Dankeschön-Eis für die Jugendfeuerwehrleute und ihre zahlreichen Ausbilder, welches auf dem Rückweg besorgt wurde.

Im Gerätehaus angekommen stand für die Jugendlichen der Sport an, währenddessen konnten die Eltern das Gerätehaus und die Einsatzfahrzeuge besichtigen oder sich von der neuen Drehleiter knapp 30 Meter in die Höhe befördern lassen.

Bevor zum Abendessen gegrillt wurde, galt es für die Jugendfeuerwehrleute nochmals ihr Können zu beweisen: Ein Kleinbrand am Hamberg wurde gelöscht und eine abgestürzte Person in Hochhausen gerettet. Nach dem Abspülen der Teller dauerte es nicht lange und aus Freizeit wurde wieder Übung: Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen, bei dem es zusätzlich brannte, konnte ebenso wie eine brennende Gartenhütte schnell bewältigt werden.

Anschließend wurde auf der Wache gespielt, Videos geschaut oder auch schon geschlafen. Laut wurde es im Gerätehaus dann um Mitternacht: Die „Leitstelle“ alarmierte alle Einsatzfahrzeuge auf den Hamberg, da dort mehrere Personen vermisst wurden. Zur Geisterstunde durchkämmten die Jugendlichen mit ihren Ausbildern den Wald und fanden nach ausgedehnter Suche alle sieben Vermissten wohlbehalten auf. Anschließend ging es zurück in die Betten, die Wecker waren auf 7 Uhr gestellt. Zwar blieb es in der Nacht ruhig, am frühen Morgen kam es gegen halb sieben aber nochmals zu zwei Alarmen für die Jugendlichen.

Ein kaputtes Auto und eine nicht gelöschte Grillstelle sorgten für besorgte Anrufe, ein Eingreifen war jedoch nicht erforderlich. Abschließend wurden dann die Wache wieder auf Vordermann gebracht, die Fahrzeuge gereinigt und mit neuen Schläuchen bestückt.

Jugendfeuerwehrwart Ralph Kinzie dankte zum Schluss ganz besonders dem Küchenteam um Simon Forst, den „Brandstiftern“ Carsten Uphues und Luca Lehr sowie dem stellvertretenden Jugendleiter der Abteilung Stadt Daniel Jekeli, der einen Großteil der Vorbereitung übernommen und die Jugendlichen bei den Übungen als Zugführer unterstützt hatte. Alle waren sich einig: „Das war anstrengend, aber hat großen Spaß gemacht!“ rk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019