Russische Künstler geben Konzert

Tauberbischofsheim.In der Stadthalle findet am Donnerstag, 29. März, um 19 Uhr ein Konzert von zwei russischen Künstlern statt. Die Schauspieler heißen Svetlana Rozhkova und Igor Mamenko. Die beiden sind sowohl in Russland als auch unter den russischsprachigen Mitbürgern in Deutschland sehr bekannt und beliebt.

Svetlana Rozhkova ist eine der besten Vertreterinnen des „Frauenhumors“.

Igor Mamenko, ehemaliger Zirkusakrobat, ist inzwischen Schauspieler. Seinen Schwerpunkt bilden Anekdoten, die er nicht nur erzählt, sondern auch ausschmückt.