Sabrina Dittmann neue Vorstandssprecherin

Anzeige

Der Jahresrückblick aus Sicht der Jugendleiter wurde von Milan Weiske geschildert. Das Jugendzeltlager fand das erste Mal im unterfränkischen Sulzfeld statt. Zudem organisierte die Jugendabteilung traditionell den Eröffnungsabend des Mühlkanalfestes, der zum dritten Mal mit der Band „Inflagranti“ erfolgreich das Wochenende einläutete. Auch am Familiensonntag war die Jugendabteilung involviert. Beim Fackelschwimmen in Freudenberg nahm die DLRG-Jugend mit viel Spaß teil. Der Schwimmbad Förderverein in Külsheim wurde bei der „langen Schwimmbadnacht“ unterstützt. Abgerundet wurde das Vereinsjahr, durch einen Besuch im Palm Beach und dem Kinderbasteln im DLRG Raum.

Der Kassenwart Gerald Behringer verlas den Kassenbericht. Andrea Dittmann, die in Zusammenarbeit mit Carsten Bundschuh die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.

Neuwahlen

Den Höhepunkt der Jahreshauptversammlung stellte die Neuwahl des Vorstands dar. Der Stellvertretende Bezirksvorsitzende Uwe Spielvogel wurde als Wahlleiter nominiert.

Nach seinen Grußworten begann er die Wahlen mit dem Posten des Vorstandsprechers. Der langjährige Vorstandssprecher Christian Reinhardt stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Als neue Vorstandssprecherin wurde Sabrina Dittmann vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Stefan Zipf und Bernd Wenzel nahmen den Posten als gleichberechtige Vorsitzende an.

Ebenso einstimmig wurden die restlichen Ämter besetzt und vergeben:

Kassenwart: Gerald Behringer mit Stellvertreter Sascha Zipf; Technischer Leiter: Sven Müller mit Stellvertreter Jonas Massoth; Material und Geräte: Georg Münzner mit Stellvertreter Valentin Esser; Schriftführer: Tanja Baumann mit Stellvertreterin Alicia Münzner; Presse und Werbung: Laura Schäfer; Frauenbeauftragte: Viktoria Berberich; Jugendleiter: Lara Gärtner und Elina Diehm, als Stellvertreter Mario Gimbel und Dirk Grießmann; Familie und Kinder: Heike Diehm mit Stellvertreterin Silke Münzner; Beisitzer: Ursula Behringer, Lukas Dittmann, Katja Gramlich, Christian Reinhardt, Patrick Wagner, Egon Weidlich, Milan Weiske, Uwe Winkler; Kassenprüfer: Carsten Bundschuh Andrea Dittmann

Ehrungen

Bei den anschließenden Ehrungen wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet.Für zehn Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft in der DLRG Impfingen wurden Jonas Dosch, Lara, Sandra und Tim Gärtner, Harry Mayer und Yann Wienand geehrt. Für 25-jährige Treue wurden Andreas Baumann, Alexander Diehm, Katrin Dittmann, Thorsten Esser und Sabrina Väth geehrt.

Bereits seit 40 Jahren ist Alexandra Michalke und seit 50 Jahren Richard Hartmann im Impfinger Schwimmverein tätig.

Als Dank für vorbildliches Engagement und besondere Verdienste wurden Tanja Baumann, Gerald Behringer, Ursula Behringer, Viktoria Berberich, Mario Gimbel, Sven Müller und Egon Weidlich eine Ehrenurkunde und das Verdienstzeichen in Bronze verliehen. Das Verdienstzeichen in Silber für zwölfjährige Tätigkeit erhielten Heike Diehm, Georg Münzner, Silke Münzner, Christian Reinhardt, Melanie Reinhardt und Stefan Zipf.

Im Namen des Ortschaftsrats bedankte sich Adam Mayer für die Bereitschaft und Unterstützung der DLRG Impfingen. Außerdem würdigte er die langjährig geleistete Arbeit von Christian Reinhardt.

Ebenfalls dankte die neu gewählte Vorstandssprecherin Sabrina Dittmann in ihrem Schlusswort Christian Reinhardt, für die langjährige Arbeit.

Sie freue sich mit dem neuen Vorstandsteam auf ein aktives Vereinsjahr 2018. Außerdem betonte sie, sei es eine sehr wichtige Aufgabe, Kindern das Schwimmen beizubringen, die nicht vernachlässigt werden darf. dlrgi

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.04.2018