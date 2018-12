Sachspenden fürs Tierheim

Tauberbischofsheim.Ein Tierheim ist eine wichtige Einrichtung für alle herrenlos gewordenen Vierbeiner. Das Adam-Rauscher-Haus in Tauberbischofsheim hatte nun einen Flohmarkt ausgerichtet. Von dem Erlös von gut 120 Euro organisierten Bewohnerbeirat Günter Schröpfer und Hausdirektorin Nadine Veit Sachspenden wie Hunde-und Katzenfutter, Weichspüler zur Reinigung der Decken und Liegeplätze sowie vieles andere was ein Tierheim gerade auch jetzt zur Winterzeit benötigt. Zusammen mit der Bewohnerbeiratsvorsitzenden Irmgard Demmin wurden diese Dinge an Moni Eggerer, der Leiterin des Theodor-Brandt-Tierheims in Wertheim, übergeben.

Auch aktuell steht im Foyer des Adam-Rauscher-Hauses ein kleiner Weihnachtstisch mit Strickwaren, die zugunsten des Tierheims verkauft werden.

Sachspenden dürfen jederzeit bis 31. Dezember im Adam-Rauscher-Hauses abgegeben werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018