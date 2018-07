Sämtliche Absolventen bestehen das Abitur

Anzeige

Mit der Lektüre mehrerer „literarischer Werke“ seiner Mitschüler ließ er die vergangenen drei Schuljahre der Klasse am TG Revue passieren und sorgte damit schon zu Beginn der Feier für Erheiterung unter den Gästen.

Im Anschluss daran gratulierte Schulleiter Hermann Ruppert in seiner Rede den Absolventen zu dem großen Erfolg, den ein jeder mit dem Bestehen des Abiturs für sich verbuchen könne.

In seinen Worten brachte Ruppert den Gedanken zum Ausdruck, dass die Schüler als Träger der Allgemeinen Hochschulreife damit nicht etwa „etwas Besonderes“ würden – immerhin hätten landesweit mehr als 50 000 Schüler im laufenden Jahr das Abitur erworben. Wohl aber sei jeder einzelne von ihnen „besonders“.

Er wünsche den jungen Leuten, sich dessen immer bewusst zu sein. In diesem Sinne sollten die Absolventen auch „den Berg an Wissen und Fähigkeiten“, den sie erklommen hätten, nicht etwa dazu missbrauchen, um auf andere herabzublicken. Vielmehr sollten sie ihn als eine Möglichkeit verstehen, dadurch die Vielfalt der Welt und des Wissens überblicken zu können.

Nach der Übergabe der Zeugnisse, der Belobigungen und der Preise durch den Abteilungsleiter des Technischen Gymnasiums, Ralf Scherer, und Klassenlehrerin Petra Nerpel begann das von den Schülern gestaltete, sehr unterhaltsame Programm, das erst in den späten Abendstunden endete: Es ist sicherlich nicht verwunderlich, dass die Lehrer in dem ein oder anderen Spiel ihr „Fett wegbekommen“ und im Wettstreit mit ihren ehemaligen Schülern auch „ganz schön alt ausgesehen“ haben.

Das Abitur bestanden haben in alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens: Marc Leon Balog (Külsheim), Tim Bender (Lauda-Königshofen), Niklas Faulhaber (Werbachhausen), Christoph Grabietz (Tauberbischofsheim), Sebastian Grüning (Tauberbischofsheim), Niklas Haag (Külsheim), Philipp Hahner (Hochhausen), Calvin Kreismann (Tauberbischofsheim), Julius Müller (Tauberbischofsheim), Lea Niklas (Dittwar), Maximilian Prößner (Tauberbischofsheim), Moritz Richter (Großrinderfeld), Marvin Schäfer (Großrinderfeld), Hendrik Schmidt (Tauberbischofsheim), Thomas Schmidt (Lauda-Königshofen), Daniel Schmitt (Schönfeld), Markus Schröder (Großrinderfeld), Felix Schwab (Großrinderfeld), Christian Spies (Tauberbischofsheim), Moritz Stamm (Gerchsheim), Lukas Staus (Distelhausen) und Noel Winter (Hardheim).

Belobigungen für einen Gesamtnotendurchschnitt von 1,9 gingen an Sebastian Grüning und Moritz Richter. Preise für einen sehr guten Gesamtnotendurchschnitt gingen an Christoph Grabietz (1,5), Niklas Haag (1,7) und Marvin Schäfer, der mit dem Notendurchschnitt von 1,4 auch das beste Gesamtergebnis des Jahrgangs erreichte. Auch dieses Jahr wurden drei Buchpreise und zahlreiche Fachpreise für herausragende Leistungen in den einzelnen Unterrichtsfächern verliehen. Buchpreise gingen in Chemie an Niklas Faulhaber, in Mathematik an Sebastian Grüning und in Geschichte/Gemeinschaftskunde an Philipp Hahner. Fachpreise erhielten darüber hinaus Niklas Faulhaber (Chemie), Christoph Grabietz (Chemie, Mathematik, Mechatronik, Englisch), Sebastian Grüning (Mathematik, Mechatronik, Physik), Philipp Hahner (Geschichte/Gemeinschaftskunde), Julius Müller (Ethik), Moritz Richter (Chemie), Marvin Schäfer (Mathematik, Mechatronik, Ethik, Physik, Englisch), Thomas Schmidt (Physik, Englisch) und Christian Spies (Sport). tg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.07.2018