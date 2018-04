Saisonstart im Frankenbad am Samstag, 28. April, geplant

Anzeige

Tauberbischofsheim.„Das Frankenbad ist betriebsbereit und kann planmäßig am 28. April um 8 Uhr öffnen.“ Dies teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Die Saisonkarten und Familienkarten sind bereits im Bürgerbüro erhältlich, die Preise bleiben unverändert. Montag bis Freitag, außer Mittwoch, gelten die Öffnungszeiten von 8.30 bis 20 Uhr. Mittwochs können Frühschwimmer das Frankenbad bereits um 7 Uhr nutzen. Am Wochenende hat das Freibad von 8 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet. Bei schlechtem Wetter gelten Sonderöffnungszeiten von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Die genauen Öffnungszeiten sind im Internet unter www.tauberbischofsheim.de/frankenbad abrufbar und können im Schwimmbad auch telefonisch unter 0 93 41/95 68 2 erfragt werden. Bild: Stadt Tauberbischofsheim