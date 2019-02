Sakrale Klänge und Popballaden

Tauberbischofsheim.„Das war wirklich ein wunderbarer Abend.“ Darüber waren sich die meisten Besucher einig nach dem Auftritt der „Gregorian Voices“ in der Christuskirche. Und am Ende gab es dann auch reichlich Applaus und „Standing Ovations“.

Im ersten Teil des Programms hatte man sich in der heimeligen Atmosphäre der evangelischen Kirche, die in mystisch wirkendes violettes Licht getaucht war, fast wie bei einem mitternächtlichen Stundengebet einer katholischen Messe fühlen können – ein Eindruck, der noch durch die braunen Mönchskutten, die die sieben Sänger aus Bulgarien trugen, verstärkt wurde.

Dann begann die fast liturgisch wirkende Stunde mit einstimmigem Psalmodieren, mehrstimmigen Madrigalen und Responsorien, also Wechselgesängen zwischen einem Solisten und dem antwortenden Chor.

Das in teils schwebenden Klängen, teils in kräftigem Forte, wobei die eine oder andere Stimme doch einige Male störend zu stark aus dem Ensemble herauszuhören war. Insgesamt war es aber eine doch sehr feierliche Stunde.

Im zweiten Teil wurde dann so manche Popballade im Stil der Gregorianik vorgetragen, ohne dabei deren charakteristische Melodik zu vernachlässigen.

Auf dem Programm standen etwa Bob Dylans „Knocking on heaven’s door“, „Sound of silence“ von Simon and Garfunkel oder „Massachusetts“ von den Bee Gees. Und schließlich noch „Thank you for the music“ von Abba als Zugabe. aba

