Sandra Kegelmann heißt die neue Vorsitzende

Tauberbischofsheim.Das neue Jahr steht bei den Wirtschaftsjunioren Regionalgruppe Main-Tauber unter dem Motto „WJ Netzvielfalt wirkt“. Die neue Vorsitzende Sandra Kegelmann möchte die Aktivitäten der Wirtschaftsjunioren auf die gesamte Region Main-Tauber ausweiten. Dazu werden Großveranstaltungen in allen drei Kreisstädten durchgeführt werden: Im Mai ein hochkarätiger Vortragsabend zum Thema Innovationen in Tauberbischofsheim sowie im Herbst die „Nacht der Ausbildung“ in Bad Mergentheim und dieses Jahr erstmals auch in Wertheim.

Engagement ausdehnen

Im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung in den Räumen des Restaurants Edelfinger Hof in Bad Mergentheim hielt die Regionalgruppe Main-Tauber der Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken eine positive Rückschau auf das abgelaufene Jahr. Es konnten zahlreiche neue, aktive Mitglieder gewonnen werden. Die in der Region bereits sehr gut wahrgenommenen Veranstaltungen wie die gemeinsamen Betriebsbesichtigungen, Netzwerkabende oder die Highlight-Veranstaltung „Wirtschaft und Arbeit in Main-Tauber“ sowie die „Nacht der Ausbildung“ in Bad Mergentheim werden auch in 2019 weitergeführt und ausgebaut.

„Mir ist es wichtig, dass das vielfältige Engagement und der Mehrwert der Wirtschaftsjunioren in der gesamten Region Main-Tauber sichtbarer werden. Dazu werden die Großveranstaltungen in diesem Jahr auf die drei großen Kreisstädte Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim ausgeweitet.“

Dazu werde zum einen die 2018 erstmals sehr erfolgreiche „Nacht der Ausbildung“ in diesem Jahr in Bad Mergentheim am 26.09.2019 wiederholt und zusätzlich am 17.10.2019 in Wertheim erstmals durchgeführt. An diesem Abend können zukünftige Auszubildende Betriebe im Stadtgebiet mit kostenlosen Bustransfers an einem Abend kennenlernen und somit einen direkten Kontakt zu Unternehmen der Region herstellen.

Weiteren möchte man den fachlichen Austausch und Know-how-Transfer nicht vernachlässigen. Dafür warten die Wirtschaftsjunioren beispielsweise mit einem Vortrag „Innovationskultur 4.0 – neue Wege im digitalen Zeitalter“ des Keynote-Speakers und Podcasters Frank Eilers am 2. Mai in Tauberbischofsheim auf.

Innovation und Unternehmen

Das Thema „Innovationen in Unternehmen“ wird außerdem im Herbst durch ein Kamingespräch mit Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG, vertieft. „Wir haben ein sehr vielseitiges Programm und ich bin sehr stolz, dass ich dieses gemeinsam mit sehr aktiven ehrenamtlichen Mitgliedern gestalten darf! Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich und zeichnet diese Regionalgruppe besonders aus“, erläutert Kegelmann.

Zusätzlich können sich Mitglieder und Interessenten auf Besichtigungen bei den Unternehmen Horn Wertheim und Data Modul Weikersheim sowie des Industriegebietes Almosenberg Wertheim freuen.

Turnusmäßig wurde der Vorsitz von Björn Ziemehl, Inhaber Allianz Generalvertretung Björn Ziemehl in Tauberbischofsheim, an Sandra Kegelmann, Inhaberin der Kommunikationsagentur aussicht:n, übergeben. Kegelmann steht nun für ein Jahr an der Spitze der Regionalgruppe Main-Tauber der Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken. Unterstützt wird sie dabei von ihrem in der Versammlung einstimmig gewählten Stellvertreter Daniel Schleßmann, Geschäftsführer iDiaZ Bad Mergentheim. Er wird 2020 den Vorsitz übernehmen. wjhf

