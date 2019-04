Sanierung der Pestalozziallee beginnt heute

Tauberbischofsheim.Autofahrer müssen ab dem heutigen Montag mit Behinderungen rechnen: Denn die Sanierung der K 2815 in der Pestalozziallee beginnt. Dabei werden auch Kanal und Wasserleitungen ausgetauscht, ebenso Geh- und Radwege erneuert und verbreitert. In vier Abschnitten wird von der Einmündung an der Schmiederstraße beginnend bis rund 60 Meter vor dem Kreisverkehr an der Nordbrücke gearbeitet. Ab heute ist der Bereich von der Schmiederstraße bis zur Einfahrt „Am Wört“ gesperrt. Die Einfahrten zum Rewe-Markt und zum öffentlichen Parklatz sind erreichbar. Die Umleitung erfolgt über den Kreisverkehr an der Nordbrücke, die Nordbrücke, die Wertheimer Straße (L506) und die Würzburger Straße (Tauberbrücke) zur Schmiederstraße geführt. Die Sanierung der K 2815 soll an allen Werktagen einschließlich Samstag erfolgen, um die Zeit der Sperrung so gering wie möglich zu halten. Informationen können unter www.main-tauber-kreis.de/pestalozziallee abgerufen werden. dib/lra/Bild: Seufert

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019