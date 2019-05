Sanierung der Straße Tauberblick

Tauberbischofsheim.Der Technische Ausschuss hat am Mittwoch der Sanierung eines Teilbereichs der Straße Tauberblick im Stadtteil Distelhausen zugestimmt. Die Arbeiten mit Kosten in Höhe von rund 67 000 Euro werden von der Firma Boller-Bau aus Tauberbischofsheim (günstigstes Angebot) ausgeführt. Der gepflasterte Fahrbelag der Straße ist seit längerer Zeit instandsetzungsbedürftig. Das Pflaster sei lose, gefährliche Stolperstellen seien vorhanden. Bei der vorgeschlagenen Sanierung handele es sich nicht um einen Vollausbau, der doppelt so teuer wäre, sondern um eine Sanierung der Oberfläche, die neu asphaltiert werden soll. gf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.05.2019