Schaden von 2000 Euro verursacht

Tauberbischofsheim.Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursachte ein Unbekannter mit seinem Pkw bereits am Mittwoch, 24. April, zwischen 16 und 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Duderstädter Allee in Tauberbischofsheim. Der Besitzer eines VW Golf GTI parkte seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarkts.

Während dieser Zeit muss laut Polizei ein Unbekannter mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken den Golf an der Frontstoßstange beschädigt haben. Danach entfernte sich der Unbekannte ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019