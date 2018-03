Schaffensreiches Leben als Metzgermeister

Anzeige

Tauberbischofsheim.Der gebürtige Grünsfelder Gerhard Engelhard feiert heute seinen 80. Geburtstag. Bekannt ist er durch seine drei Metzgereien in Grünsfeld, in der Bahnhofstraße in Tauberbischofsheim und der Zweigstelle in Wittighausen.

„Das Beste ist gerade gut genug“, ist sein Lebensmotto. „Wenn ich gutes Fleisch kaufe, kann ich gute Wurst daraus machen und dasselbe Prinzip gilt für alle Bereiche des Lebens.“ Regionale, ausgewählte Qualität war und ist ihm in seinen Geschäften, die er im Jahr 2004 an seine Söhne Udo und Horst Engelhard übergeben hat, stets sehr wichtig.

Er blickt auf ein schaffensreiches Leben zurück: 1938 in Würzburg geboren, wuchs er in Grünsfeld auf und ging dort zur Schule. Im elterlichen Betrieb in Grünsfeld, der schon seit 1904 in Familienhand ist, begann er 1952 eine Metzgerlehre. Es folgten viele Gesellenjahre, die er in Karlsruhe und im Rheinland verbrachte, um Erfahrungen zu sammeln. 1962 schloss er schließlich seine Metzgermeisterprüfung in Frankfurt ab.