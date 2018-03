Schlachtvieh in den Tod gequält

Am Tauberbischofsheimer Schlachthof herrschte am Tag nach der Schließung geschäftiges Treiben. Zahlreiche Kühl-Lastwagen mit deutschen und rumänischen Kennzeichen holten bereits am frühen Morgen offenbar das Rindfleisch aus der Produktion der letzten Tage ab. Ansonsten steht der Betrieb still. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Tierquälerei und durchsuchte den Betrieb.

© Susanne Marinelli