Schlauchbootrallye als Höhepunkt

Impfingen.Das 33. Mühlkanalfest mit Schlauchbootrallye findet vom 20. bis 22. Juli in Impfingen statt. Es startet um 21 Uhr mit einem Auftritt der Live-Band „The Unknown Heroes“. Von Klassikern bis hin zu aktueller Chartmusik kann man sich auf das Wochenende einstimmen. Den Höhepunkt bildet am Samstag ab 12 Uhr die traditionelle Schlauchbootrallye. Jeder kann mitmachen, wenn es darum geht, sich einen der heiß begehrten Pokale zu sichern. Dabei sein ist ganz einfach: Fünf Personen, anmelden, einsteigen und los geht‘s. Es müssen alle Hindernisse im Wasser und an Land von den Mannschaften bestmöglich bewältigt werden. Jedes Team wird mit einer Urkunde belohnt, die drei Erstplatzierten in jeder Startgruppe mit einem Pokal. Die Anmeldungen werden von 11 bis 14 Uhr am Ziel entgegengenommen. Dort wird auch die Startgebühr entrichtet. Für alle, die als Zuschauer mitfiebern und anfeuern wollen, ist das Tauberufer entlang der Rallyestrecke gut begehbar. Ab 20 Uhr startet dann die Stimmungsparty mit Siegerehrung, und im Anschluss wird DJ Mac für gute Stimmung sorgen. Mit Schlauchbootfahren auf der Tauber, dem Kinderprogramm und der mit Spannung erwarteten Entenrallye steht der Sonntag ab 14 Uhr ganz im Zeichen der Familien. Für das leibliche Wohl aller Gäste ist gesorgt.