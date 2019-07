Schlauchbootrallye ist der Höhepunkt

Impfingen.Das 34. Mühlkanalfest mit Schlauchbootrallye der DLRG Impfingen findet von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Juli, statt. Das Fest startet mit einem Auftritt der Live-Band „The Unknown Heroes“ (ab 21 Uhr). Mit Klassikern bis hin zu aktueller Chartmusik kann man sich auf das Wochenende einstimmen. Die Nachwuchsband „#Smash“ gibt vorher ihr Können zum Besten. Weiter geht es am Samstagvormittag ab 12 Uhr mit dem Höhepunkt des Wochenendes: der Schlauchbootrallye. Jeder kann mitmachen. Jedes Team wird mit einer Urkunde belohnt, die drei Erstplatzierten in jeder Startgruppe erhalten einen Pokal. Anmeldungen sind von 11.30 bis 14 Uhr am Ziel möglich. Für alle, die als Zuschauer mitfiebern und anfeuern wollen, ist das Tauberufer entlang der Strecke gut begehbar. Ab 20 Uhr startet dann die Siegerehrung und im Anschluss wird DJ Mac bei der Stimmungsparty auflegen.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen, anschließend ist Mittagessen. Mit Schlauchbootfahren auf der Tauber, Kinderspielstraße (ab 14 Uhr) und der mit Spannung erwarteten Entenrallye (17 Uhr) ist Abwechslung vorprogrammiert. Für das leibliche Wohl der Gäste ist auf dem Festplatz gesorgt.

