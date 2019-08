Schlauchbootrallye war der Höhepunkt

Die DLRG Impfingen veranstaltete ihr traditionelles Mühlkanalfest. Höhepunkt des Wochenendes war die Schlauchbootrallye.

Impfingen. Zunächst stimmte die Jugendband „#smash“ und im Anschluss die Band „Unknown Heroes“ die Bevölkerung bei bestem Wetter auf das Festwochenende ein. Schnell war die Tanzfläche gefüllt und so wurde bis in die Nacht hinein kräftig gefeiert.

Absoluter Höhepunkt des Wochenendes war jedoch die Schlauchbootrallye am Samstag, die bereits zum 34. Mal stattfand. Bereits im Vorfeld waren wieder tolle Hindernisse auf und an der schönen Tauber aufgebaut worden, die die rund 70 teilnehmenden Boote so schnell wie möglich fehlerfrei überwinden mussten. Gestartet wurde in den Kategorien DLRG-Männer, DLRG-Damen, DLRG-Jugend, Freizeitboote und Freizeit-Jugend.

Neben den altbekannten Stationen „Kreisel“, „Slalom“ und „Reifen“ mussten die Teilnehmer auch den „heißen Draht“ und den „Balanciersteg“ meistern. Am Ende des Parcours war dann an Land Teamgeist gefragt: Mit Hilfe von Seilen mussten alle fünf Teammitglieder einen Turm bauen, der fünf Sekunden lang halten musste.

Im Anschluss an die Rallye ging es dann an die Auswertung, sodass am Abend die Sieger der einzelnen Kategorien gekürt werden konnten. In der Kategorie DLRG-Männer hatte Freudenberg wieder die Nase vorne, bei den Damen das Boot aus Königshofen und bei der Jugend die DLRG Urphar. Auch bei den Freitzeitbooten gab es keine große Überraschung. Erster wurden, wie schon die Jahre zuvor, die Impfinger Musikanten. Bei der Jugend war der Impfinger Jugendraum am schnellsten von allen und holte sich den ersten Platz.

Nachdem die Sieger ihre Pokale erhalten hatten, ging es mit der Outdoorparty und DJ Mac weiter. Auch hier wurde bis in die Nacht hinein getanzt und auch der Regen machte den Gästen nichts aus, so dass dieser Abend ein voller Erfolg war. Der Festsonntag stand dann im Zeichen der Familien. Für die Kinder wurde eine Spielstraße angeboten, die mit dem Erwerb einer Ente für die anschließende Entenrallye endete. Auch das Bastelangebot sowie das Schlauchbootfahren auf der Tauber wurden mit Begeisterung angenommen.

Am späten Nachmittag stand dann der Höhepunkt des Tages auf dem Programm. Über 120 Enten machten sich auf der Tauber auf die Reise zum Ziel. Im Rahmen der Entenrallye-Siegerehrung wurden zunächst die erworbenen Schwimmabzeichen der DLRG Impfingen vor großem Publikum an die Schwimmkinder verliehen. Insgesamt wurden ein Seepferdchen, ein Schwimmabzeichen in Silber und zwei Abzeichen in Gold verliehen. Erfreulich war, dass auch fünf Junior-Rettungsschwimmabzeichen und sogar zwei Rettungsschwimmabzeichen in Bronze verliehen werden konnten.

Die Teilnehmer der Entenrallye kamen auch nicht zu kurz: Jedes Kind durfte sich am Ende einen Preis aussuchen. Damit ging das Mühlkanalfest zu Ende.

Nach dem Festwochenende war für den Vorstand der DLRG Impfingen klar: Das Fest war wieder einmal ein voller Erfolg.

