Schlemmen um die Welt

Tauberbischofsheim.„Schlemmen erwünscht“ heißt es von Freitag, 2. , bis Sonntag, 4. März, auf dem Wörtplatz in Tauberbischofsheim. An diesem Wochenende legt das eventtimes‘Streetfood Festival einen Stopp an der Tauber ein. Die Food Trucks bieten zahlreicheDelikatessen aus der ganzen Welt.

Das Festival bringt mehr als 30 verschiedenen Essens- und Getränkestände auf den Wörtplatz. Unter den Ausstellern sind etwa 22 Food Trucks, welche Delikatessen aus der ganzen Welt anbieten. Die Vielfalt der Delikatessen reicht von Flammlachs über Tapas, Chicken Yassa, Pulled Pork, Piroggen über Rote Bete mit Meerrettich, Thainudeln, Spieße, Klöse, Burger, Wraps und Burittos bis hin zu süßen Brezeln und Baumstriezel oder der „Bubble Waffel“.

Zum „Nachspülen“ gibt es eine Auswahl an verschiedenen Getränken.