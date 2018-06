Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Schon zum neunten Mal werden die Teilnehmer im Schlemmerblock anhand der Bewertungen ihrer Kunden mit dem Schlemmerblock-Award ausgezeichnet. In diesem Jahr ist das „China Restaurant Shanghai“ in Tauberbischofsheim Gewinner der Region und konnte mit seinem Speisenangebot, Ambiente und Service auf ganzer Linie überzeugen. Beim Schlemmerblock-Award zählt einzig und allein die Meinung der Gäste und Kunden, welche die Teilnehmer besucht und auf Herz und Nieren geprüft haben. Die Platzierung der Teilnehmer ergibt sich durch Bewertungen in den drei Kategorien Essen/Trinken, Ambiente und Service. Bild: Madlen Fricke