Schmierereien im Schwimmbad und an Hochwassermauer

tauberbischofsheim.Die in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet festgestellten Vandalismusschäden und Graffitischmierereien erreichen eine nicht hinnehmbare Stufe der Eskalation.

Erhebliche Schäden

Die Sachbeschädigungen und Farbschmierereien unter anderem im Bereich des Schwimmbads und der Hochwasserschutzmauer auf der rechten Tauberseite verursachen erhebliche Schäden; die Stadt rechnet mit einer Gesamtsumme von deutlich mehr als 10 000 Euro.

Belohnung ausgesetzt

Die Stadt fordert die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters/der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Wer Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit der Stadt in Verbindung setzen oder sich bei der Polizei in Tauberbischofsheim melden.

Im Interesse aller

„Es liegt im Interesse aller, dass solche Schäden am öffentlichen Eigentum vermieden werden, denn das Geld für die Beseitigungen fehlt anschließend in Schulen, Kindergärten und bei der Unterhaltung der Straßen“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass sie in Fällen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung konsequent Strafanzeigen erstattet. stbb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018