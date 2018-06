Schnuppertag in der Fußgängerzone

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Richard-Trunk-Musikschule bietet bei einem Schnuppervormittag die Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren. Am Samstag, 23. Juni, zwischen 10.30 und 12 Uhr stehen in der Fußgängerzone neben den Musikern auch erfahrene Dozenten als Ansprechpartner zur Verfügung. Neben den Blasinstrumenten Klarinette, Blockflöte, Querflöte, Saxophon und Trompete können auch Geige, Cello, Gitarre, Bass und Keyboard ausprobiert werden. Wer schon immer mal ein Instrument selbst in die Hand nehmen wollte, hat hier unter fachkundiger Anleitung Gelegenheit. Das Angebot ist offen für alle Altersgruppen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei schlechtem Wetter ist der Schnuppervormittag in der Musikschule, Vitryallee 7.