Die Erhöhung der Wassergebühren in der Stadt Tauberbischofsheim schmeckt sicher nicht jedem Bürger, sie war aber nach Lage der Dinge nicht zu vermeiden. Im Ergebnis fällt der Kostenanstieg aus Sicht von Verwaltung und Gemeinderat „moderat“ aus.

Wer das Ganze prozentual betrachtet, könnte ins Zweifeln geraten, denn 14 Prozent mehr allein für das Trinkwasser, kommen einem nicht ganz so „moderat“ vor.

In Euro und Cent umgerechnet, sieht die Welt dann schon wieder besser aus: 35 Cent pro Kubikmeter mehr klingen deutlich „moderater“.

Noch verschmerzbarer erscheint die Erhöhung beim Blick auf die durchschnittlichen Mehrkosten pro Tag: 14 Cent in einem Zwei-Personen-Haushalt für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser. Also sieben Cent pro Person. Oder 23 Cent in einem Vier-Personen-Haushalt. Macht nicht mal sechs Cent pro Person und Tag mehr. Das hört sich auf jeden Fall „moderat“ an.

Schön (um)gerechnet? Ja, denn natürlich läppern sich die Kosten. Trotzdem bleibt unter dem Strich ein Preis, den man für gutes und sauberes Wasser aufbringen kann.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018