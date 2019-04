Schüler aus Vitry zu Gast

Tauberbischofsheim.Zu Gast bei Freunden: 20 französische Gymnasiasten aus Vitry-le-François weilen derzeit mit ihren beiden Lehrern Denis Griggio und Jean-Pierre Waskowiak in der Kreisstadt. Auf das Herzlichste von ihren Gastfamilien aufgenommen, besuchen die Schüler des Lyçée François Ier zusammen mit ihren Austauschpartnern den Unterricht am Matthias-Grünewald-Gymnasium und gewinnen auf diese Weise einen Einblick in das Familienleben und den Schulalltag ihrer deutschen Altersgenossen.

Empfang beim Bürgermeister

Bürgermeister Wolfgang Vockel ließ es sich nicht nehmen, die französischen Schüler in Begleitung ihrer Lehrkräfte persönlich im Rathaussaal willkommen zu heißen. Ingo Brudereck und Marguerite Sigwalt-Fischer vom deutsch-französischen Partnerschaftskomitee waren auch mit dabei. Der Besuch sei ein wichtiger Bestandteil der Städtepartnerschaft, meinte Bürgermeister Vockel. Die Jugendlichen ermunterte das Stadtoberhaupt, die deutsch-französische Freundschaft weiterhin zu pflegen. Die Kommunikation unter jungen Leuten nannte er eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis unter den Völkern. Vielleicht, so Vockels Hoffnung, entstehen durch den Schüleraustausch lange anhaltende Freundschaften.

Der Bürgermeister dankte Kirsten Barth und Barbara Freund. Die beiden Französischlehrerinnen vom MGG organisieren in diesem Jahr den Austausch. Sie haben auch ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, dazu gehörten auch eine Stadtrallye, eine Führung bei den Vereinigten Spezialmöbelfabriken und ein Ausflug nach Stuttgart. Morgen heißt es dann bereits wieder „Au revoir“. mgg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019