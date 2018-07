Schüler erlangten die Fachhochschulreife

Anzeige

tauberbischofsheim.Im einjährigen Berufskolleg der Fachrichtung Technik und Wirtschaft legten im Schuljahr 2017/18 23 Schülerinnen und Schüler ihre Fachhochschulreifeprüfung ab.

Beim einjährigen Berufskolleg wird aufbauend auf einem mittleren Bildungsabschluss sowie einer abgeschlossenen Berufsausbildung in nur einem Jahr die Fachhochschulreife erworben, die zum Studium an einer Fachhochschule in ganz Deutschland in einer beliebigen Fachrichtung berechtigt. Viele Facharbeiterinnen und Facharbeiter nutzten diese Schulart bereits als Sprungbrett für den beruflichen Aufstieg.

Das Abschlusszeugnis wurde den Schülerinnen und Schüler von ihrer Klassenlehrerin von Fritsch ausgehändigt.