Tauberbischofsheim.Vor 80 Jahren, in der Nacht zum 10. November 1938 fand in Deutschland die Reichspogromnacht statt. Zu diesem „traurigen Jubiläum“ veranstaltet die Katholische Kirchengemeinde am morgigen Freitag um 18.30 Uhr ein halbstündiges schweigendes Gedenken an der Ölbergszene (hinter der Martinskirche). Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die diesen Tag als Impuls nehmen möchten sich gegen Rassismus und Diskriminierung zu wehren und sich für Solidarität, Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen, sind angesprochen. Der Männergesangverein Liederkranz wird mit zwei Liedern mitwirken. Zu Beginn um 18.30 Uhr werden die Glocken läuten und dann um 19 Uhr dieses gemeinsame Schweigen beenden. bk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018