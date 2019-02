Schwerpunkt lag auf Prävention

Main-Tauber-Kreis.Die Kaufmännische Schule Mergentheim in Kooperation mit der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis beteiligten sich am traditionellen Schneesportfestival der Schulen und Vereine auf dem Oberjoch bei Bad Hindelang im Allgäu. Zum 22. Mal organisierte der Schwäbische Skiverband das Schneesportfestival. Natürlich darf man als Gründungsmitglied bei so einer Veranstaltung nicht fehlen. Deshalb reiste die Gruppe der KSM und der Sportjugend nach Bad Hindelang, um für künftige pädagogische Betreuer bei Skifreizeiten Lehrinhalte zu vermitteln. Ein besonderer Schwerpunkt bei diesem Lehrgang wurde auf die Suchtprävention gelegt. Die angebotenen Mitmach-Stationen wurden nach den örtlichen Gegebenheiten gestaltet. Sie reichten vom Ski-Alpin bis zum Schneesportkurs für Anfänger in den Bereichen Alpin, Snowboard, Telemark und Langlauf .

