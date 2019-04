Schwimmausbildung wichtigste Aufgabe

Die Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Impfingen fand wieder im Feuerwehrheim statt. Im Mittelpunkt standen Ehrungen.

Impfingen. Nach der Begrüßung durch die Vorstandssprecherin Sabrina Dittmann und der Totenehrung berichtete die Schriftführerin Tanja Baumann über die Aktivitäten des Vereins. Zusätzlich zur wöchentlich stattfindenden Schwimmausbildung im Hallenbad in Külsheim, organisierten die Verantwortlichen der DLRG in diesem Jahr wieder den Höhepunkt des Jahres, das Mühlkanalfest mit Schlauchbootrallye. Weitere Events, wie der Weihnachtsmarkt, die Neon Dance Night und Fastnachtsumzug rundeten das Vereinsjahr ab.

Der stellvertretende technische Leiter Jonas Massoth begann s mit der Hauptaufgabe der DLRG: der Schwimmausbildung. Hier konnten im vergangen Jahr 36 Kinder ihre Schwimmabzeichen ablegen (zwei Seepferchen, neun Bronze, 15 Silber und neun Gold und ein Rettungsschwimmerabzeichen in Silber).

Auch die wochenlange Planung der Hindernisse und Vorbereitungen für das Mühlkanalfest mit Schlauchbootrallye sprach der stellvertretende technische Leiter an.

Der Jahresrückblick aus Sicht der Jugendleiterin wurde von Elina Diehm geschildert. Das Jugendzeltlager fand zum zweiten Mal im unterfränkischen Sulzfeld statt. Zudem organisierte die Jugendabteilung traditionell den Eröffnungsabend des Mühlkanalfestes und das Kinderprogramm am Familiensonntag.

Auch bei der Schlauchbootrallye in Freudenberg nahm die DLRG-Jugend mit viel Spaß teil. Abgerundet wurde das Vereinsjahr mit einer Schlauchbootfahrt über die Tauber, dem ersten Schlafanzugschwimmen und dem Kinderbasteln im DLRG Raum. Abschließend dankte sie allen, die sich in irgendeiner Weise in die Vereinsarbeit eingebracht haben.

Der stellvertretende Kassenwart Sascha Zipf verlas den Kassenbericht. Andrea Dittmann, die in Zusammenarbeit mit Carsten Bundschuh die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.

Bei den anschließenden Ehrungen wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet.

Für zehn Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft in der DLRG Impfingen wurden Silke Greß, Maja Langenbrink, Sarah Lippert, Luca-Leon Schlör und Christiane Schwab geehrt.

Bereits seit 40 Jahren sind Thomas Lippert und Uwe Dittmann im Impfinger Schwimmverein tätig.

Ortsvorsteher Dominik Carle, lobte die Ortsgruppe für ihr Engagement und sprach sein Lob für die geleistete Arbeit hier in Impfingen aus. Ebenso hörte man in den Grußworte von Bürgermeister Wolfgang Vockel und Uwe Spielvogel für den Bezirk Frankenland, wie wichtig doch diese ehrenamtliche Tätigkeit für alle ist.

Die Vorstandssprecherin Sabrina Dittmann betonte, es sei eine sehr wichtige Aufgabe, Kindern das Schwimmen beizubringen, die nicht vernachlässigt werden darf. Vor allem freue sie sich auf ein weiteres Jahr mit einer so stark vertretenen Jugend im Vorstandsteam und hofft auf ein aktives Vereinsjahr 2019.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019