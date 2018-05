Anzeige

Tauberbischofsheim.Sebastian Reich und seine Amanda kommen mit ihrem neuen Programm „Glückskeks“ am 22. Juli um 18 Uhr in die Tauberbischofsheimer Stadthalle. Hierbei wird sich zeigen, dass die smarte Nilpferddame reifer geworden ist. Auch das bereits dritte Solo-Programm des Würzburger Duos ist wieder für die ganze Familie und alle Altersklassen geeignet, vom kleinen Amanda-Fan bis hin zum Comedy-Liebhaber. Tickets gibt es in den Kundenforen der FN.