Sechs Gullydeckel ausgehoben

Tauberbischofsheim.Einen üblen Scherz erlaubten sich Unbekannte zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, in Tauberbischofsheim, indem sie sechs Gullydeckel aushoben. Im Bereich des Marktplatzes, Sonnenplatzes, Eichstraße und in der Ringstraße hoben die Unbekannten die Deckel aus und legten sie einige Meter vom Schacht entfernt am Boden ab. Bei der zuletzt genannten Straße waren es sogar gleich drei Schachtdeckel, welche die Tätergruppe aus dem Boden hob. Glücklicherweise wurde die Gefahr umgehend durch eine Polizeistreife behoben, so dass niemand verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.06.2019